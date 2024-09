Le chemin vers la fusion commerciale est encore long et semé d'embûches. Comment extraire l'énergie produite sans interrompre la réaction ? Comment protéger les matériaux du réacteur des particules hautement énergétiques ? Xcimer a quelques idées dans sa manche, comme une « cascade » de sel fondu pour absorber chaleur et particules, et garder le réacteur sauf.

Le professeur Ian Lowe de l'Université Griffith tempère toutefois l'enthousiasme autour de ce projet : « Je suis sceptique, car il me manque une représentation visuelle convaincante du processus d'extraction d'énergie sans interrompre la réaction de fusion ». Du point de vue du chercheur, la fusion n'arrivera pas à temps pour ralentir les effets du réchauffement climatique en raison des émissions de CO 2 grandissantes (les géants de la tech et l'IA y sont d'ailleurs pour beaucoup). « Mon inquiétude est que même dans le scénario le plus optimiste, nous aurions de la chance d'avoir des réacteurs de fusion commerciaux d'ici 2050. Et bien avant cela, nous devons avoir décarboné l'approvisionnement énergétique si nous ne voulons pas faire "fondre" la planète » continue-t-il.

Le défi est donc de taille, tout comme les investissements nécessaires. Xcimer a déjà levé 100 millions de dollars pour sa première phase d'expérimentation. Il en faudra des centaines de plus pour espérer un réacteur fonctionnel d'ici le milieu des années 2030. Toutefois, la perspective d'une production d'électricité à faible coût et à émissions nulles est une idée forte à laquelle s'accrochent les fondateurs de Xcimer et d'autres acteurs de la fusion. Valys estime que c'est « un changement pour l'avenir de l'humanité ».