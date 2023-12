Les scientifiques du NIF ont reproduit leur exploit de fusion nucléaire avec gain positif, pourquoi c'est prometteur ?

En effet, il faut remarquer que le premier semestre 2023 a été compliqué au NIF, plusieurs expériences qui devaient en théorie produire des gains positifs se sont révélées non concluantes (en juin, les scientifiques attendaient 3 Mégajoules et ont mesuré 1,6 puis 1,7 Mégajoules). De quoi affiner les paramètres et la recherche. Les scientifiques ont ainsi mis en exergue des variations minuscules lors de l'activation des faisceaux laser à forte puissance. Notamment, si une partie frappe la bille avant le reste, cette dernière est très légèrement déséquilibrée et la réaction de fusion est imparfaite.

À l'inverse, ils estiment que si la synchronisation était parfaite, leur expérience pourrait produire jusqu'à 7 Mégajoules, soit un gain positif de 3,5. Et les lasers, en cette fin d'année, ont normalement été légèrement améliorés pour fournir 2,2 Mégajoules au lieu de 2. D'autres équipes travaillent sur la géométrie de la bille contenant les isotopes d'hydrogène, ainsi que de l'enceinte.