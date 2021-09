Des scientifiques du MIT font un pas de géant vers la fusion nucléaire

C’est là que se positionnent les recherches du MIT, et de la start-up Commonwealth Fusion Systems, elle-même un spin-off du Plasma Science & Fusion Center du MIT. Plutôt que de chercher à révolutionner le concept même de la fusion, le MIT reprend l’architecture conventionnelle des tokamaks, mais leur applique une percée technologique réalisée par CFS. En moins de trois ans, cette petite start-up a été en mesure de développer un électroaimant exploitant des supraconducteurs haute température (on parle tout de même de -253° !) permettant d’émettre un champ magnétique bien plus fort, dans un volume plus réduit, tout en nécessitant moins d’énergie pour son alimentation et son refroidissement. Et comme un champ magnétique deux fois plus puissant permet une puissance de fusion 16 fois plus importante, on comprend rapidement l’intérêt de tels gains sur les électroaimants !