La France et le CEA battent le record de durée en matière de fusion

Même si le temps semble long dans le secteur de la recherche sur la fusion nucléaire, les scientifiques continuent d'avancer, avec quelques résultats à la clé. Le dernier en date ? Le maintien d'un plasma chauffé à plus de 50 millions de degrés Celsius durant six minutes et quatre secondes - durée qui est le nouveau record mondial.

Une prouesse effectuée par des scientifiques du Laboratoire de physique des plasmas de Princeton, au sein du réacteur à fusion WEST du site de Cadarache. Pour situer la puissance de l'expérience, il est bon de rappeler que le noyau de notre Soleil, où les atomes fusionnent pour générer l'énergie de l'étoile, affiche une température de plus de 15 millions de degrés Celsius.