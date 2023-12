ITER : les coulisses du chantier du réacteur à fusion nucléaire filmées par drone et en 4K, c'est impressionnant !

Le Tokamak est un peu le centre névralgique de l'ITER. C'est un dispositif qui abritera et maintiendra le processus de fusion nucléaire. Ce dernier libère une quantité phénoménale d'énergie à partir de deutérium et de tritium (pour la fusion la plus couramment visée). Le Tokamak est fondamental, car il permet à la fois de confiner le plasma, de maintenir les conditions de fusion et de garantir la sécurité et le contrôle du processus.