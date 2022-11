Fissures et démontage : le chantier du réacteur de fusion ITER va prendre beaucoup de retard

Le temps de tester, d'observer, de démonter et de remplacer les éléments fissurés, puis de s'assurer que le défaut ne se représentera plus avant de reprendre le chantier, ITER devrait « perdre » environ 2 ans sur le calendrier actuel, qui prévoyait un premier plasma pour 2025.

Mais cela va s'ajouter à d'autres retards qui n'étaient pas encore pris en compte, en particulier ceux dus à la crise sanitaire (les éléments d'ITER sont produits dans le monde entier sur des périodes de plusieurs années) et ceux provoqués par l'invasion russe de l'Ukraine, qui a indirectement créé des tensions sur l'approvisionnement des matériaux et des pièces, et ce, alors que la Russie fait toujours partie du consortium. Des experts évoquent ainsi 5 ans de retard et 1 milliard d'euros de surcoûts dans un article sur Les Échos.