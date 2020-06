ITER : le premier élément du tokamak est installé

La fusion de noyaux d’hydrogène sera-t-elle une source d’énergie viable à l’avenir ? C’est la question à laquelle doit répondre ITER – International Thermonuclear Experimental Reactor – qui n’est autre que le plus grand projet scientifique au monde à l’heure actuelle, mais aussi l’ouvrage de génie civil le plus important actuellement en cours de construction en Europe.

Un plateau en acier de 1250 tonnes

Les 26 et 27 mai 2020, le projet ITER a franchi une étape cruciale avec la pose de la toute première pierre du fameux tokamak : la base du cryostat, l’élément le plus volumineux et le plus lourd de la machine ITER, celui qui marque le coup d’envoi de son assemblage. Avec ses 1250 tonnes, la base du cryostat accueillera « la plus grande enceinte à vide en acier inoxydable jamais construite » (16,000 m³), son rôle sera d’isoler le système magnétique du Tokamak en enveloppant les aimants supraconducteurs dans un environnement cryogénique.