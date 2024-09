PLD Space, fondée par Raúl Torres en 2011, est sans doute la plus ancienne et l'une des plus respectées des entreprises du « NewSpace européen ». Pour autant, la firme espagnole a déjà connu des hauts et des bas, comme en 2020 où, à la suite de problèmes financiers, il ne restait plus grand monde dans les bureaux.

La fusée Miura-1 et le modèle orbital partiellement réutilisable Miura-5 ont subi des années et des années de retard… jusqu'à l'année dernière, avec un test réussi de Miura-1 en octobre 2023. La fusée « suborbitale » s'est envolée et n'a atteint que 46 kilomètres d'altitude, mais pour autant, l'essai est concluant et replace PLD Space dans le peloton de tête. Cela permet aussi d'attirer de nouveaux investissements.

En 2024, PLD Space a 200 employés et a été la première firme externe à obtenir l'autorisation de s'installer au Centre spatial guyanais, sur l'ancien site de décollage de la fusée Diamant (qui servira également aux essais des démonstrateurs Themis et Calypso). Toutefois, la route n'est pas aussi dégagée qu'il y paraît. D'abord, le deuxième tir de Miura-1 n'a pas eu lieu pour l'instant (un an entre deux campagnes, c'est long), et ensuite, Miura-5 sera-t-elle prête à l'heure pour jouer contre la concurrence ? Elle sera capable d'emporter jusqu'à une tonne en orbite, et elle est annoncée pour 2026.