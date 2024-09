Étrange ? Sans doute moins lorsqu’on apprend quelques mois plus tard que Relativity rencontre des problèmes pour imprimer ses réservoirs pressurisés. Et peu à peu, le cœur même de la méthode est remis sur la table. Terran R, qui devait être un lanceur aux deux étages réutilisables, imprimé en 3D à partir de rien et sortant de l’assemblage en deux mois, sera beaucoup plus classique. Seule une part de ses éléments seront imprimés grâce au « Stargate », mais la firme s’est alors retrouvée face à un défi, puisqu’elle tablait sur sa propre production, elle n’a pas les outils et les machines pour fabriquer le reste. Donc elle le commande. Notamment, comme l’a relevé Ars Technica, en Europe, d'importantes pièces des réservoirs sont en effet probablement commandées à ArianeGroup : Terran R fait le même diamètre qu’Ariane 6. De la même façon, c’est Beyond Gravity (ex-Ruag) en Suisse qui va livrer les coiffes. Et il y a même eu un imbroglio sur les réseaux sociaux puisque le patron de Relativity Space a montré une photo de sa visite sur le site de production… devant une coiffe d’Ariane 6, et non pas de Terran R.