Rocket Lab obtient l'agrément pour envoyer des satellites de la NASA dans l'espace

Fondée en juin 2006 par Peter Beck, la société aérospatiale américaine Rocket Lab est aujourd'hui spécialisée dans les lancements réputés rapides et peu coûteux. Tant et si bien que la NASA y a jeté son dévolu, collaborant à plusieurs reprises avec cette entreprise d'origine néo-zélandaise.À titre d'exemple, l'agence d'outre-Atlantique s'est attachée les services de Rocket Lab dans le cadre du programme Artemis, et le groupe s'occupera du lancement du satellite CAPSTONE (), mis en orbite autour de la Lune en 2021.Le fait est que Rocket Lab a récemment reçu une certification de niveau 1 de la part de la NASA. Cet agrément lui permet ainsi d'effectuer des missions plus importantes qu'à l'accoutumé, et aussi plus lucratives, indique TechCrunch . Le média américain précise qu'une certification de niveau 2 est actuellement à l'étude : les critères requis seraient respectés, mais la paperasse administrative retarderait le processus.», a déclaré Peter Beck.