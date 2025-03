Curiosity a utilisé son instrument SAM (Sample Analysis at Mars) pour chauffer des échantillons de sol martien et analyser les gaz émis. Parmi ces composés, les scientifiques ont identifié des hydrocarbures à longue chaîne carbonée, notamment le décane, l’undécane et le dodécane. Ces molécules sont couramment présentes dans les matières organiques terrestres, au sein desquelles se forment de processus biologiques et chimiques.

Les molécules organiques détectées sont plus complexes que celles découvertes auparavant sur Mars. Jusque-là, les analyses avaient permis d'identifier des composés plus simples, comme des thiophènes ou des chlorobenzènes, ce qui montre bien que des processus chimiques plus sophistiqués que prévu sont à l'œuvre dans le sous-sol martien.

Sur la question de leur présence, les chercheurs n'en sont pour l'heure qu'aux hypothèses. Elles pourraient résulter d’un passé durant lequel Mars était plus propice à la vie, avec une atmosphère plus dense et la présence d’eau liquide en surface. Ils évoquent aussi des processus géochimiques, comme l'altération de minéraux riches en carbone sous l'effet des radiations cosmiques. Les missions Mars Sample Return de la NASA et de l’ESA sont prévues pour ramener des échantillons et devraient permettre une analyse plus fine intramuros sur Terre.