Cette activité hydrothermale intense témoigne d'une période d'effervescence volcanique sur la jeune planète Mars. L'eau serait arrivée sur Mars comme sur Terre, transportée par des salves de comètes et d'astéroïdes, riches en glace d'eau, lors de la formation des planètes.

Le géologue Aaron Cavosie souligne « Il semble que Mars et la Terre aient partagé un point commun à leurs débuts : toutes deux étaient riches en eau. Sur Terre, l’analyse des plus anciens zircons révèle la présence d’eau liquide il y a au moins 4,3 milliards d’années. Désormais, ces indices montrent que Mars aurait abrité de l’eau encore plus tôt ». Ces environnements chauds et humides, similaires aux sources hydrothermales terrestres actuelles, auraient pu constituer des berceaux propices à l'émergence du vivant sur Mars.

Notons tout de même que cette hypothèse reste à confirmer. La détection de traces de vie passée sur Mars est une immense quête scientifique, et les preuves actuelles ne sont pas encore suffisantes pour affirmer avec certitude que la vie a existé un jour sur cette planète. De nombreuses autres variables entrent en jeu : composition atmosphérique, présence de molécules organiques complexes et stabilité de ces environnements au fil du temps. Toutefois, tant que de nouvelles données ne viendront confirmer ou infirmer cette hypothèse, le mystère reste entier et les recherches continueront.