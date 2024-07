Le rover Perseverance a trouvé la roche la plus intéressante de son voyage martien. Alors, traces de vie ou non ?

L’étude de la vallée de Neretva se poursuit pour le rover Perseverance, presque trois ans et demi après son atterrissage dans le cratère Jezero. Il en est presque sorti à présent, et étudie le fond de ce qui un jour était un delta, riche en eau et… en vie ? C’est bien l’objectif de sa mission, trouver de potentielles traces de vie et effectuer des prélèvements d’échantillons qui seront un jour ramenés sur Terre. N’y allons pas par quatre chemins, c’est exactement ce que les équipes ont découvert sur une roche nommée Cheyava Falls, que Perseverance observe depuis une dizaine de jours. D’abord, des dépôts en veine de sulfate de calcium montrent que la roche était immergée.

Au centre, dans une zone plus sombre, l’instrument SHERLOC (ça tombe bien, il fonctionne de nouveau) a pu détecter des composés organiques et des « taches de léopard » qui, sur Terre, sont directement reliées à la présence de vie microbienne ! Ces trois découvertes rassemblées en une seule location en font tout simplement le meilleur site jamais observé et le plus prometteur pour avoir identifié des traces de vie… Malheureusement, ce ne sera pas simple d’aller plus loin.