Des distances record pour Perseverance et l'hélicoptère Ingenuity dans le cratère Jezero

Non loin de là, le petit hélicoptère birotor Ingenuity continue lui aussi d’impressionner jusqu’à ses concepteurs. Il a terminé le 8 avril dernier son 25e vol, avec une distance record de plus de 700 mètres parcourus en 2 minutes et 41 secondes de vol !

L’appareil n’est plus très loin de Perseverance et devrait le rattraper dans les jours à venir. S’ils n’ont pas le droit de trop s’approcher l’un de l’autre, il ne faut pas non plus qu’ils s’éloignent, car le rover sert de relais de communication pour le petit hélicoptère de 1,6 kilo.

Les équipes continuent d’engranger un maximum de données sur les vols atmosphériques martiens. En même temps, les images de l’hélicoptère leurs permettent de jauger le terrain à une altitude intermédiaire d’une dizaine de mètres.