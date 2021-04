Ingenuity : troisième vol sur Mars réussi pour l'hélicoptère

Mais revenons tout d'abord sur le second vol effectué le jeudi 22 avril. À cette occasion, Ingenuity a fonctionné pendant environ 52 secondes sur à peine 2 mètres de distance, à approximativement 5 mètres de hauteur. Une belle prouesse qui devait alors déboucher sur une troisième étape plus ambitieuse. Et la mission a encore une fois été accomplie avec brio par l'hélicoptère.