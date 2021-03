Perseverance : tours de roue, tirs laser, hélicoptère et vive le vent sur Mars

Perseverance est toujours actuellement en phase de test, ce qui peut paraître long lorsque certaines missions robotisées ne dépassent pas quelques heures, voire quelques jours d'activité. Il faut toutefois prendre en compte la durée globale de la mission de Perseverance, que les équipes espèrent aujourd'hui au moins aussi longue que celle de son prédécesseur, Curiosity (toujours en activité neuf ans après son décollage).

Les activités scientifiques sont déjà en cours, mais la priorité est donnée aux déploiements et innombrables étalonnages. Depuis début mars, les essais se multiplient avec l'ensemble instrumental SuperCam, et le CNES a déjà expliqué à l'occasion d'une conférence de presse que le laser, les spectromètres et son microphone donnaient les résultats attendus, ouvrant une nouvelle gamme de mesures à la surface de Mars (y compris l'étude du vent).