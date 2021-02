Mars 2020 : la Nasa tease l'arrivée de son rover Perseverance le 18 février

Rappelez-vous : le 30 juillet, nous suivions ensemble, sur notre chaîne Twitch, le décollage de Perseverance vers Mars, avec les commentaires instructifs et passionnés de nos spécialistes Arthur Carpentier et Éric Bottlaender.

Le 18 février, le rover aura la difficile mission d'atterrir sur la surface de la planète rouge. Un événement que nous ne pourrons pas voir en direct, cette fois-ci, mais la NASA a posté une animation présentant le déroulement de cette tâche.

Si la vidéo ne dure qu'une minute et montre une animation fluide, la réalité sera plus difficile : il s'agira de sept minutes éprouvantes pour le rover (et pour les équipes au sol, dont le niveau de stress devrait atteindre des sommets !).

Un laps de temps durant lequel le véhicule devra s'adapter à de brusques changements de vitesse et des températures extrêmes, à mesure qu'il s'approchera du sol martien. Bien sûr, nous publierons un récap' de la mission après l'événement, que l'on espère être un succès !