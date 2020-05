Le rover Perseverance a été replié une dernière fois avant son trajet pour Mars

Le robot Perseverance, le petit hélicoptère Ingenuity et de quoi les déposer sur Mars. ©NASA JPL/Christian Mangano

Ainsi, c'est d'abord le petit hélicoptère expérimental de la NASA (baptisé pour l'occasion Ingenuity) qui a été fixé sous le ventre du rover Perseverance. Ingenuity ne sera pas déposé sur la surface immédiatement après l'atterrissage martien fixé en février prochain, mais il est déjà prêt à basculer et à poser ses quatre pieds pour tenter un premier vol ! Perseverance aussi est replié, notamment son grand bras robotisé à l'avant, et sa suspension basculante en bogie.

Il faut en effet que le rover prenne le moins de place possible : il est fixé sous le ventre de sa « skycrane » ou grue spatiale. « Attacher le rover et le véhicule de descente, c'est une étape majeure pour notre équipe, parce que ce sont deux des premiers éléments de la mission à être assemblés, et les derniers à se séparer avant de se poser sur Mars », explique David Gruel, responsable des opérations pour la NASA.