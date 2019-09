Mars Helicopter, l'hélicoptère autonome de la NASA, est prêt à voler sur la planète rouge

© NASA

« Aussi léger que possible »

Voler sur quelques centaines de mètres

Source : NASA

Prévu pour la mission, l'hélicoptère sera le premier appareil (mais pas le dernier) à survoler le sol d'une autre planète.La photo communiquée par la NASA présente l'appareil en train d'être fixé sur le « ventre »dudont il dépendra, dans les laboratoires de Pasadena (Californie). Cet emplacement doit permettre de protéger l'hélicoptère des débris martiens, le temps que le rover amorce sa descente sur la planète rouge. Pendant ce temps, l'hélicoptère sera encapsulé : il ne sera détaché du rover et déployé que lorsque les équipes auront trouvé. À priori, cette zone devrait se trouver au niveau du, la destination du rover.L'hélicoptère en question est un appareil à double rotors et. Son poids n'est pas connu, mais les scientifiques ont cherché à le rendre aussi léger que possible., responsable du projet, explique : «».Pour les scientifiques, le «» représente une mission à haut risque, mais dont le bénéfice est tout aussi important : si sa mission est un succès, cela ouvrira la. Pour Mimi Aung, il s'agit de «».Pour cela,, avec des distances toujours plus importantes à chaque fois. Le premier consistera simplement à élever l'appareil d'environ trois mètres, et de le maintenir à cette hauteur pendant environ 30 secondes. Les dernières étapes devront l'emmener sur quelques centaines de mètres, pendant un temps allant jusqu'à 90 secondes. L'ensemble devrait être effectué sur une période d'un mois.Si les expériences sont concluantes, les missions aériennes constitueraient un avantage important pour le repérage et l'exploration de Mars. Selon Thomas Zurbuchen, administrateur associé à la NASA, «».