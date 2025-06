La mission Psyché, lancée en octobre 2023, vise un astéroïde riche en métaux situé entre Mars et Jupiter. D'ici à 2029, la sonde spatiale doit atteindre sa cible pour en analyser la structure et la composition. Mais au printemps dernier, un problème sur la conduite principale de xénon a forcé les équipes au sol à activer le système de secours prévu à bord. Le changement de ligne a permis de relancer les propulseurs électriques mi-juin, et le calendrier n’a pas été modifié pour autant. Les responsables de la mission assurent que le survol de Mars en mai 2026, indispensable à la suite du parcours, reste à portée.