L'ESA a lancé un appel à propositions intitulé « Advanced Entry, Descent, and Landing Capability on Mars ». L'objectif : maîtriser l'atterrissage guidé sur la planète rouge, une technologie que les États-Unis maîtrisent depuis plus d'une décennie. Les équipes européennes devront concevoir des systèmes capables de se poser avec une précision inégalée, sans se heurter à des obstacles insurmontables.

La fenêtre de tir de 2035 apparaît comme la plus favorable pour une telle mission. Ces opportunités de lancement vers Mars ne s'ouvrent que tous les 26 mois, lorsque les positions relatives des planètes permettent des lancements efficaces. En effet, pour envoyer une sonde vers la planète rouge, il faut profiter d'un moment où les deux planètes sont relativement proches l'une de l'autre. Ce phénomène est appelé opposition : Mars, la Terre et le Soleil sont parfaitement alignés dans cet ordre.

Cela permet de réduire la durée du voyage et, surtout, la quantité de carburant nécessaire, une part très importante du coût total d'une mission spatiale. En utilisant une trajectoire optimale, on minimise par conséquent la quantité d'énergie requise pour propulser la sonde, ce qui se traduit par une réduction des coûts et une augmentation de la charge utile (instruments scientifiques, équipements de communication, etc.) que l'on peut emporter.



D'ici là, l'ESA devra convaincre ses États membres lors d'une réunion ministérielle prévue à Brême en novembre, un événement capital pour la suite de l'aventure martienne européenne. Les équipes techniques travaillent déjà à évaluer la maturité des technologies nécessaires, les délais de développement et les estimations budgétaires.

Pour l'Europe, le chemin vers Mars passera donc d'abord par les laboratoires de recherche et les centres d'essai. La réussite de ce programme spatial dépendra autant des avancées techniques que de l'engagement financier des États membres lors du sommet de Brême. Un rendez-vous qui déterminera si l'Europe peut véritablement se positionner comme le troisième acteur majeur de l'exploration martienne.