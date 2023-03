Selon l'ESA, la mission du rover ExoMars sera (enfin) prête pour 2028

La fenêtre de tir s’ouvrira le 5 octobre 2028. Cinq ans et demi pour tout préparer et pouvoir décoller vers Mars (avec quelle fusée, on ne le sait pas encore), voilà qui semble un calendrier raisonnable. Mais en réalité, celui-ci va demander beaucoup d’efforts aux équipes européennes. Après un rapport rendu l’été dernier, puis un accord budgétaire avec les ministres des pays membres, l'ESA a décidé de faire route seule ou presque pour envoyer le rover Rosalind Franklin sur la surface de Mars.

Certes, il n'est plus question de collaborer avec la Russie. Toutefois Roscosmos fournissait plusieurs éléments clés de la mission : le lanceur Proton, mais surtout l’atterrisseur Kazachok. Cet élément est complexe, car il a pour lourde tâche de gérer toutes les opérations entre l’arrivée proche de la planète rouge et l’atterrissage lui-même, avec l’orientation, la gestion du bouclier thermique, les parachutes et les rétrofusées pour freiner et se poser. La NASA s'est associée au projet et y contribue, mais à la marge, avec environ 30 millions d'euros alloués en 2024.