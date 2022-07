Échantillons de Mars : la NASA et l'ESA présentent leur nouveau plan (avec des hélicoptères)

Si cette solution est à la fois plus simple, moins chère et plus audacieuse (en particulier avec les deux hélicoptères), les changements concernent plus les Européens, qui jusqu’ici étaient chargés de fournir le « fetch rover » devant récupérer les échantillons. La filiale Airbus DS du Royaume-Uni s’était chargée de l’étude de conception, et espérait bien passer à la réalisation… À la place, ce sont les Italiens de Leonardo, OHB Italia et SAB Aerospace qui fourniront le bras robotisé.