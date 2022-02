La NASA sélectionne les industriels pour ramener des échantillons de la surface de Mars

Lockheed travaillera de concert avec Northrop Grumman, déjà sélectionné l'année dernière pour la propulsion solide du MAV (qui utilisera donc des ergols à poudre, très stables). Le contrat flirte avec les 200 millions de dollars (194 millions) et comprend, sur une durée de six ans, plusieurs démonstrateurs, en plus de l'article de vol qui partira vers Mars.

Et, pour cette petite fusée, tout est affaire de compromis : elle doit être suffisamment puissante pour rejoindre l'orbite avec les échantillons, mais pas trop fragile… À l'inverse, elle ne doit pas être trop lourde non plus, car la plateforme qui la posera sur la surface de Mars sera très contrainte mécaniquement. Du mécanisme de chargement jusqu'au design de la petite capsule capturée par les Européens en orbite, tout devra minutieusement s'emboîter. Tout en étant le premier décollage orbital depuis la surface de Mars…