Airbus a été missionnée par l'ESA pour rapporter des échantillons de Mars

Si des rovers arpentent le sol martien depuis 1997, les scientifiques connaissent encore assez mal la nature du sol de cette planète. En effet, même si les atterrisseurs et les rovers sont de plus en plus volumineux, le nombre d’instruments scientifiques embarqués à bord reste limité. La mission Mars Sample Return (MSR), menée conjointement par les Etats-Unis et l’Europe, vise à contourner ce problème. En ramenant des roches martiennes sur Terre, il sera de fait possible de les confier aux meilleurs laboratoires de la planète.