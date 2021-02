Mars 2020 : Perseverance arrive sur la planète rouge ce soir !

Physiquement, Perseverance ressemble beaucoup à son prédécesseur, Curiosity. Mais la comparaison est trompeuse, il s'agit bien du plus imposant rover à tenter une mission à la surface de Mars : 126 kg de plus, pour un total de plus d'une tonne (1 025 kg) ! 3 mètres de long, 2,7 mètres de large et 2,2 mètres de haut, Perseverance fait bel et bien la taille d'une petite voiture, avec six roues et un système de suspension qui a fait ses preuves depuis 1997 et le minuscule robot Sojourner. Ses équipements scientifiques, sur lesquels nous reviendrons dans un autre article, sont perfectionnés pour sa mission d'observation, d'étude du sol martien et de collecte d'échantillons dans cet ancien cratère, qui fut un jour un delta irrigué et une région marécageuse.