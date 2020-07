Le rover Perseverance ne décollera pas avant le 30 juillet !

Décidément, de retards en journées perdues, l'inquiétude monte aux États-Unis pour le décollage vers Mars du grand rover Perseverance et de son petit hélicoptère Ingenuity. Mars et la Terre n'ayant pas une orbite synchrone autour du Soleil, les deux planètes ne se rapprochent qu'une fois tous les 26 mois, ce qui fournit une « fenêtre » optimale d'environ trois semaines pour faire décoller nos véhicules et de profiter d'un trajet court (sept mois tout de même).

Cette année, ce rendez-vous orbital démarre à la mi-juillet, et s'étend en théorie jusqu'à début août… Même si un lanceur plus puissant qu'un autre dispose de plus de marge. La sonde Hope des Émirats Arabes unis vise un décollage le 14 juillet. La mission chinoise Tianwen-1 serait programmée le 23 juillet. Aux États-Unis, la NASA a annoncé hier soir un report de son décollage au 30 juillet.