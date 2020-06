Plus que six semaines avant les trois décollages vers la planète Mars !

Dernière ligne droite pour la préparation des véhicules des Etats-Unis, de la Chine et des Emirats Arabes Unis. La fenêtre de tir vers Mars s'ouvre le 15 juillet, et durera trois semaines.

Lovée dans l'habituel écrin de secret qui entoure son programme spatial, la Chine a tout de même annoncé, au début de la semaine, la dernière phase de ses préparatifs « pour un décollage en juillet ou en août ». Si on ne connait pas encore la date exacte, on sait qu'elle se rapproche : la fenêtre de tir vers Mars, qui s'ouvre tous les 26 mois et permet d'optimiser le trajet entre la Terre et sa cousine, ne dure que trois semaines.

La fusée CZ-5 chinoise qui emmènera la mission Tianwen-1 vers Mars a déjà pris place dans son portique d'assemblage au centre spatial de Wenchang. Après un premier essai en 2011, qui s'est mal terminé juste après le décollage (en commun avec la sonde russe Phobos-Grunt), la Chine envoie seule sa mission la plus ambitieuse vers Mars.

Cette dernière comprend un orbiteur, un atterrisseur et un petit robot. Ce n'est pas anodin : si elle réussit avec Tianwen-1, la Chine deviendra la cinquième nation (après les USA, l'URSS, l'Europe avec l'ESA et l'Inde) à amener un véhicule en orbite martienne, et la seconde seulement à se poser et opérer un robot à la surface. Toutefois le voyage vers la planète rouge est long, et ce type de mission… Périlleux.