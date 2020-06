Sur Mars l'instrument allemand HP3 creuse (enfin) son trou

Début 2020, les équipes allemandes et américaines ont déployé l'une des toutes dernières possibilités pour sauver la mission de HP3. Avec le godet situé au bout du bras robotisé, ils ont appuyé sur le bord de la tête de forage pour l'empêcher de remonter, et l'aider à s'enfoncer une bonne fois pour toutes dans le sable rouge. L'opération est particulièrement risquée : un effort mal appliqué quelques millimètres plus à gauche et le bras robotisé peut sectionner le câble et définitivement anéantir les espoirs des deux équipes.