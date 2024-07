Stupeur, la NASA abandonne son projet de rover lunaire VIPER alors qu'il est déjà prêt !

La décision de l'agence américaine semble d'autant plus incompréhensible que VIPER, qui est en préparation depuis plus d'une décennie (le projet s'appelait un temps Lunar Prospector) présente un intérêt scientifique particulièrement important en vue des futures missions américaines.

Conçu pour traverser de grandes distances en se hissant dans les cratères lunaires grâce à son système de suspension et de roues conçues pour grimper des pentes importantes dans le régolithe, VIPER est équipé d'une vision stéréoscopique, d'une foreuse d'un mètre de profondeur et de spectromètres spécialisés dans l'étude du sol.

En particulier, sa mission était centrée sur la mesure de la présence d'eau à la surface et juste sous la surface… Une priorité pour les Américains, alors même que d'autres nations (la Chine en tête) font rouler leurs rovers et rapportent déjà des échantillons lunaires. VIPER était plus grand, plus lourd que ses contemporains. Plus cher aussi ?