La NASA a sélectionné trois futurs véhicules lunaires pour les astronautes du programme Artemis

Les trois gagnants de cette phase de sélection sont donc Intuitive Machines (qui a réussi en février à poser, sur le flanc, son atterrisseur lunaire IM-1 sur la surface) avec Boeing, Michelin, Northrop Grumman et AVL, Lunar Outpost avec Lockheed Martin, MDA et GoodYear, et Venturi Astrolab. Cette dernière, qui est une association entre deux entités de Venturi (Monaco et Suisse) et Astrolab (États-Unis), avait déjà présenté son véhicule FLEX au public en 2023.

Mais attention, cela ne veut pas dire que la NASA va se retrouver avec trois LTV différents. C'est plutôt la finale de la compétition ! Dans la phase qui va s'achever d'ici un an environ, ces entreprises vont recevoir une somme (Intuitive Machines évoque 30 millions de dollars) pour développer leur concept, présenter un calendrier détaillé, des plans, des matériels, des sous-traitants, bref, disposer du dossier le plus solide possible. Car oui, l'agence américaine n'en sélectionnera qu'un.