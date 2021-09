La NASA attend des propositions commerciales pour sa future Jeep lunaire

C’est ainsi que, en début de semaine, l’agence spatiale américaine a publié un nouveau RFI, plus précis et détaillé. En se basant sur les premiers retours des industriels, la NASA a pu figer certaines de ses demandes. Elle souhaite ainsi que le LTV puisse embarquer deux hommes en combinaisons pressurisées, ou bien transporter 800 kg sur une vingtaine de kilomètres, en guidage autonome. Le véhicule devra être suffisamment robuste pour fonctionner 8 heures par jour (terrestre). Surtout, son électronique et ses batteries devront être capables de résister au froid intense qui règne durant la nuit lunaire, qui peut durer jusqu’à 36 heures dans la région du pôle sud, et 14 jours terrestres ailleurs sur la surface de notre satellite. Comme la NASA le formule elle-même, on est bien loin du « buggy lunaire de votre grand-père ».