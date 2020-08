L'agence spatiale japonaise dévoile son projet de véhicule lunaire avec Toyota

Ce n'est qu'un surnom, et pourtant c'est sous ce dernier que Toyota et l'agence spatiale japonaise, la JAXA, continuent d'annoncer chaque progrès de leur collaboration autour de ce nouveau véhicule lunaire. Le « Lunar Cruiser » (un nom qui rappelle évidemment celui du 4x4 emblématique de Toyota, le Land Cruiser) est un programme qui a démarré le 13 juin 2019 en tant que partenariat public-privé, et qui vise à créer un ambitieux camping-car lunaire, capable de se déplacer sur de larges distances au soleil comme à l'ombre…

Rappelons à ce titre qu'il fait environ -160°C la nuit sur notre satellite naturel. Équipé d'une cabine pressurisée pouvant accueillir plusieurs astronautes pour de longues durées, le Lunar Cruiser serait alimenté par des piles à combustible et de larges panneaux solaires, et propulsé à l'aide de six roues motrices adaptées au régolite.