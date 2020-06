La Lune et toujours la Lune : la NASA commande le voyage de son futur rover VIPER

Pour Astrobotic, c'est une bonne nouvelle supplémentaire : l'entreprise avait déjà remporté un contrat CLPS pour déposer son petit atterrisseur Peregrine sur la Lune en 2021, ainsi que leur propre rover nommé « MoonRanger » en 2022 sur l'atterrisseur d'un partenaire. Afin de déposer VIPER, l'entreprise va devoir terminer les travaux de sa plateforme de plus grande capacité nommée Griffin.

Toutefois, la pression monte : malgré les chèques de la NASA, Astrobotic aura la lourde charge de réussir l'exploit de se poser sur la Lune. Les expériences des plateformes Vikram et Beresheet en 2019 ont montré que ce n'était pas un exercice facile. Et les regards seront braqués sur la NASA même si c'est via une entreprise privée, quand la Chine a déjà réussi à deux reprises en 2013 et 2019, à poser des robots sur la surface lunaire…