Le véhicule autonome lunaire de la NASA pourrait être développé conjointement par GM et Lockheed Martin

Pour les missions Artemis, General Motors s’est cette fois-ci associé à l’autre géant américain de la défense, et principal concurrent de Boeing : Lockheed Martin. Si la NASA n’a pas officiellement annoncé sa préférence pour la solution que cette équipe propose, on sait déjà que seuls des industriels américains pourront être sélectionnés. Ce qui met l’équipe GM-LM dans une bonne posture, même si Tesla pourrait créer la surprise, notamment via des prix cassés, comme SpaceX a pu le faire avec le module de descente.