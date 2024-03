L’aventure de l’atterrisseur Odysseus s’est terminée sur la Lune, une histoire à rebondissements

Et malgré des messages rassurants sur les réseaux sociaux, les défis ont pourtant démarré dès l’éjection d’Odysseus, amené précisément au point voulu par sa fusée Falcon 9. Lors de la mise en route et de l’auto-diagnostic de ses systèmes, le pointeur d’étoiles de l’atterrisseur lunaire ne répond plus. Dès lors, impossible d’orienter précisément Nova-C, qui tourne doucement sur lui-même et communique par de brefs épisodes vers la Terre. Ses batteries se vident lentement... Jusqu’à ce que les équipes arrivent à envoyer un patch logiciel qui réinitialise les pointeurs.

Il restait alors moins de trois heures avant de devoir convoquer une conférence de presse et annoncer la fin de la mission. Selon Steve Altemus, le fondateur et PDG d’Intuitive Machines, ses ingénieurs et techniciens ont rencontré 11 événements de la sorte en 12 jours. Certaines corrections logicielles ont mieux marché que d’autres.