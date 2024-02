C'est au tour d'Intuitive Machines de viser la Lune avec son petit atterrisseur. Réussira-t-il mieux que les autres ?

À 10 km d'altitude, Odysseus allumera une fois de plus son moteur, direction le cratère Malapert. Le moteur restera allumé tout au long de cette phase, capable de faire varier sa puissance en fonction des données du contrôle de navigation. La phase de freinage s'arrête à environ 2 km d'altitude, après quoi Nova-C bascule en position verticale pour la fin de sa descente et tente de calculer l'endroit exact auquel il va se poser, et s'il ne détecte pas d'obstacle (il est en théorie capable de les éviter). À 30 mètres d'altitude, il ne va plus qu'à 3m/s et à 10 m d'altitude, 1 mètre par seconde. 15 secondes plus tard, s'il transmet encore, alors Intuitive Machines aura réussi un véritable exploit technique.