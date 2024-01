Cette extraordinaire photo montre l'atterrisseur SLIM la tête en bas. Mais comment s'est-il posé comme ça ?

Tout d'abord, les bonnes nouvelles. On savait que SLIM avait réussi à manœuvrer depuis l'orbite terrestre et depuis quatre mois sans anicroche. Eh bien, son freinage pour se poser sur la Lune a suivi le même modèle ! En effet, depuis l'orbite à 15 km d'altitude, ce dernier est descendu vers la surface en suivant très précisément son objectif, et il partait pour se poser à seulement 3 mètres environ des coordonnées entrées dans son calculateur ! L'ordinateur de bord a eu un comportement exemplaire, la consommation était pile dans la fenêtre voulue, l'analyse d'image de la navigation par l'algorithme de descente a même permis de détecter et d'éviter deux rochers potentiellement dangereux. Tout se passait vraiment très bien, jusqu'à 50 mètres du sol, et quelques secondes de l'exploit.