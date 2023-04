Il descend, et puis plus rien : le petit atterrisseur Hakuto-R s'est sans doute crashé sur la Lune

Cette déconvenue est difficile pour iSpace, qui avait pourtant donné des gages avec son approche de la Lune en 100 jours et le contrôle de son orbite autour de notre satellite naturel. Elle l'est d'autant plus que l'atterrisseur transportait le petit rover Rashid des Émirats arabes unis, qui ne pesait que 10 kilos, mais qui représentait un ambitieux projet pour les équipes de l'agence spatiale locale (projet auquel la France a d'ailleurs participé avec ses scientifiques et des caméras Caspex).

L'entreprise japonaise conserve l'ambition de devenir la référence privée du transport de charges vers la surface lunaire et prépare déjà son deuxième atterrisseur pour un lancement en 2024. Il ne reste qu'à souhaiter aux équipes de bien cerner le problème qui a condamné cette première tentative…