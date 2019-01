Chang'e 4 : le rover d'exploration de la face cachée de la Lune se prépare à alunir

Une première historique

Alunissage prévu dès le 3 janvier 2019



Le cratère Von Kármán, photographié par le Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) © NASA / LROC



Le satellite relais Queqiao

L'engin est à l'heure actuelle positionné sur une orbite lunaire elliptique et est prêt pour sa mission. C'est le satellite Queqiao qui servira de relais pour les communications entre le rover et la Terre.Observée et explorée pour la première fois par les astronautes de la mission Apollo 8 , la face cachée de la Lune est longtemps restée un mystère avant que les sondes soviétiques et américaines n'aident à en dresser une cartographie complète. Bien que plusieurs missions soient dans les projets de la NASA , personne n'a encore posé un astromobile sur la face cachée de la Lune. L'Administration spatiale nationale chinoise (CNSA) s'apprête donc à réaliser une première historique avecqui, si elle réussit, devrait inscrire une bonne fois pour toutes la CNSA comme un prétendant de taille dans le secteur de la « conquête » et de l'exploration spatiale.D'abord annoncée par la presse internationale pour être réalisée avant le 31 décembre 2018 si l'on en croit les déclarations de la CNSA. Une date qui fait sens puisque ce sera le début d'une phase d'ensoleillement continu de 14 jours qui permettra au rover de profiter de cette source de lumière pour recharger ses batteries grâce à ses panneaux solaires..C'est le cratère de Von Kármán - du même nom que le physicien à qui l'on doit la litigieuse ligne de Kármán - situé dans le bassin de Aitken, qui a été retenu comme site d'atterrissage du rover en raison de sa surface relativement plane et de son diamètre conséquent de 186 km. Le bassin a quant à lui une circonférence de 2.500 km et une profondeur qui avoisine les 12 km. Outre le choix de cette zone en raison de sa surface plane et donc d'un atterrissage facilité,, il serait très riche en matériaux provenant du manteau lunaire et pourrait être une très bonne source de découvertes scientifiques.Pour assurer les télécommunications rendues impossibles depuis la face cachée de la Lune, la Chine a également placéau point de Lagrange L2 du système Terre-Lune. Lancé 6 mois avant Chang'e 4, Queqiao embarque une série d'instruments scientifique et a une vision simultanée de la région d'atterrissage du rover ainsi que de la Terre.Souhaitons bonne chance à Chang'e 4, en espérant un petit pas pour le rover mais sans doute une grande avancé pour la science !