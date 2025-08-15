L’un des aspects les plus surprenants est la vitesse apparente du jet. Les mesures montraient une lenteur qui contredisait les modèles classiques selon lesquels seuls des jets très rapides peuvent produire des émissions intenses en haute énergie. Les chercheurs ont compris que cette lenteur n’était qu’une illusion d’optique. Le jet pointe directement vers la Terre, ce qui modifie notre perception de sa vitesse réelle.

La structure magnétique annulaire, probablement en spirale ou toroïdale, contribue à maintenir la cohérence du jet sur des millions d’années-lumière. Cette stabilité ajoute une nouvelle complexité à la compréhension des jets cosmiques.

Cet angle de vue si particulier permet d’observer des détails rares, ce qui alimente de nouvelles pistes de recherche sur la physique des jets et leur interaction avec leur environnement. Le blazar PKS 1424+240 émet également des neutrinos et des rayons gamma extrêmement énergétiques, des signaux précieux pour étudier les phénomènes à l’échelle cosmique.

Mais au fait, pourquoi la communauté scientifique parle-t-elle de « l’œil de Sauron » ? Pour celles et ceux qui, sont rares à ne jamais avoir lu ni vu l'œuvre de Tolkien, l'image obtenue ressemble à un immense œil encerclé d’un anneau magnétique presque parfait, pointé vers la Terre. Cette apparence rappelle l’œil vigilant d'un de ses personnages, ce qui a poussé les chercheurs à adopter ce surnom, même s’il est inhabituel dans une publication scientifique.