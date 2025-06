Le système PSZ2 G181.06+48.47 n’est pas le plus massif que les astronomes aient étudié. Pourtant, il présente une dynamique rarement observée. Deux amas de galaxies qui le composent ont déjà fusionné une première fois il y a un milliard d’années. Désormais, ils semblent prêts à recommencer.

Cette observation repose sur des images issues de plusieurs campagnes, combinant rayons X, ondes radio et données optiques. Les antennes LOFAR avaient déjà détecté des structures en forme de parenthèses de part et d’autre du système. Ces arcs rouges, interprétés comme des reliques radio, se trouvent à plus de 1,2 million d’années-lumière du centre. C’est la plus grande séparation jamais mesurée pour ce type de formation.

« Les reliques de PSZ2 G181.06+48.47 ont la séparation la plus large (rapportée au rayon caractéristique r₅₀₀) de tous les systèmes à double relique connus », indiquent les auteurs de l’étude parue dans The Astrophysical Journal.

La faible masse du système renforce encore son caractère inhabituel. « PSZ2 G181.06+48.47 a une masse plus faible que prévu », avec une estimation actuelle autour de 2,3 × 10¹⁴ masses solaires, précisent les chercheurs. À cette échelle, détecter des chocs aussi éloignés et bien structurés reste rare. La configuration intrigue, car elle laisse entrevoir des mécanismes de collision efficaces même dans des environnements peu denses.

Entre les deux amas, les astronomes ont également repéré un pont de gaz froid. Cette bande, visible dans les rayons X, relie les deux structures. Elle témoigne d’un épisode passé de déchirure gravitationnelle, probablement lié à leur première rencontre.