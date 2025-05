Le fond diffus cosmologique (FDC), ce rayonnement de micro-ondes homogène détecté partout dans le ciel, serait le vestige direct du Big Bang. Une lueur fantôme, une rémanence cosmique, émise lorsque l’Univers a cessé d’être opaque, 380 000 ans après son apparition. Depuis sa découverte fortuite en 1964, celui-ci a servi de socle pour édifier le modèle standard de la cosmologie, le modèle ΛCDM. Fort de cela, on le pensait donc parfaitement immuable.

Toutefois, voilà qu'une étude, publiée dans le volume 107 de la revue Nuclear Physics B, est venue bousculer cette base théorique. Selon leurs auteurs, l'intégralité de cette lumière ne provient peut-être pas uniquement de cette époque lointaine : les toutes premières galaxies pourraient aussi y avoir laissé leur empreinte.

Signés par Eda Gjergo, astrophysicienne à l’université de Nankin, et Pavel Kroupa, professeur à Bonn, ces travaux remettent en cause l’interprétation même du FDC. Leur hypothèse : une partie non négligeable de ce signal pourrait avoir une origine beaucoup plus « locale » dans le temps, liée à des galaxies massives formées très tôt dans l’histoire de notre cosmos.