La découverte d'une galaxie primordiale ? Ce titanesque nuage de gaz ne contient aucune étoile !

C'est un peu la genèse des premières galaxies, des nuages d'atomes d'hydrogène se sont formés puis, sous l'action combinée de leurs masses, ont fini par s'effondrer sur eux-mêmes et former des étoiles. Or, si grâce à nos observatoires et télescopes spatiaux, les astrophysiciens ont déjà découvert de nombreux berceaux d'étoiles et d'amas gazeux prêts à s'effondrer, c'est bien plus difficile à trouver à l'échelle d'une galaxie.

Existe-t-il encore aujourd'hui des régions de l'Univers « vides » de galaxies où seules des particules de gaz s'amalgament lentement ? La théorie dit que oui, et leur a donné le nom de galaxies primordiales, mais elles sont particulièrement élusives. Forcément, impossible de les trouver avec leurs émissions de lumière ou de chaleur. Les télescopes ont déjà détecté de minuscules galaxies isolées en taille et en masse, et d'autres, très diffuses, avec une faible densité d'étoiles et très peu d'interactions gravitationnelles. Mais les galaxies primordiales échappaient à la détection. Il a fallu une erreur de pointage du bon télescope.