Un télescope en Inde vient de capter un signal radio venant d’une galaxie à 8,8 milliards d’années-lumière de la terre !

Jusqu'à présent, le signal similaire le plus lointain jamais observé venait d'un objet cosmique situé à 4,4 milliards d'années-lumière, ce qui donne bien une idée de l'importance de la récente captation. De plus, ces signaux sont extrêmement difficiles à capter et la distance n'arrange rien. L'hydrogène neutre est donc un véritable trésor pour les observateurs de l'univers, puisque ces atomes se sont formés durant

« l'âge sombre », environ 400 000 ans après le Big Bang, lorsque les électrons et les protons se sont liés aux neutrons. Ils précédaient donc parfois la formation des premières étoiles et des premières galaxies.

En effet, lorsqu'une étoile se forme, elle émet de la lumière dans l'ultraviolet, ce qui a pour effet d'ioniser les atomes d'hydrogène, qui perdent leur neutralité. Au cours de la formation des étoiles, l'intensité des ultraviolets diminue, et certains atomes d'hydrogène ionisés redeviennent neutres. Pour faire simple, l'étude du signal pourra nous permettre de mieux comprendre la formation des étoiles et ce fameux « âge sombre ». Les premiers résultats ont permis de déterminer la composition de la galaxie. Notons enfin que les premiers résultats ont permis de déterminer la composition en gaz de la galaxie SDSSJ0826 + 5630, qui serait extrêmement massive.