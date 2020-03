Des scientifiques enregistrent la plus grosse explosion depuis le Big Bang

Lire aussi :

Les données de quatre télescopes

© X-ray: NASA/CXC/Naval Research Lab/Giacintucci, S.; XMM:ESA/XMM; Radio: NCRA/TIFR/GMRTN; Infrared: 2MASS/UMass/IPAC-Caltech/NASA/NSF

L'œuvre d'un trou noir supermassif

Cette explosion est cinq fois plus importante que celle qui détenait jusqu'alors le record, MS 0735.6 + 7421. Elle est décrite dans une étude publiée dans la revue The Astrophysical Journal Pour donner un ordre d'idée, la chercheuse principale de l'étude, Simona Giacintucci, a comparé cette explosion à l'éruption du mont Saint Helens en 1980, «».Les premières observations de cet événement datent de 2016. À l'époque, une équipe d'astronomes analysant des données récoltées par le télescope à rayons X Chandra, avait remarqué une immense brèche dans le plasma présent dans l'amas galactique, mais avait écarté l'hypothèse d'une explosion car elle était bien trop colossale.Interpellés par cette découverte, d'autres chercheurs ont exploité un nouveau radiotélescope basse fréquence situé en Australie, appelé Murchison Widefield Array, ainsi que d'anciennes données collectées par le radiotélescope Giant Metrewave en Inde, puis par le télescope spatial XMM-Newton de l'ESA. En superposant leurs observations, ils se sont rendus compte que les résultats correspondaient parfaitement.Dans un billet de blog posté sur le site du télescope Chandra, les scientifiques déclarent que cela «», résultat d'une vaste explosion.Selon la théorie la plus plausible donnée par les astronomes, cette cavité a été créée par un jet de matière émis par le trou noir supermassif se trouvant au centre de l'une des galaxies d'Ophiucus. Ils peinent toutefois à expliquer pourquoi l'explosion était aussi massive, et pourquoi la cavité n'est visible que d'un côté et non de l'autre, puisque les jets sont normalement émis dans les deux sens. Plusieurs hypothèses pourraient toutefois expliquer ce phénomène.Les chercheurs ont comparé leur découverte à la mise au jour d'un «», permise grâce au développement des radiotélescopes à basses fréquences qui aident les chercheurs à identifier des événements beaucoup plus anciens dans l'Univers. «», expliquent les scientifiques.