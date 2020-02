Pour la première fois, des scientifiques découvrent du dioxygène en dehors de notre galaxie

De l'oxygène moléculaire en grande quantité

Une galaxie lointaine, très lointaine

Source : The Independent

L'oxygène constitue l'un des éléments les plus abondants de l'Univers, derrière l'hydrogène et l'hélium. Et sous sa forme moléculaire (dioxygène), il est tout simplement indispensable pour la respiration des humains, et plus généralement de tous les êtres vivants. Enfin, presque tous Cependant, jusqu'à présent, il n'avait été observé qu'à quelques endroits de notre galaxie. Mais des scientifiques de l'Observatoire astronomique de Shanghai sont parvenus à en détecter beaucoup plus loin dans l'espace, au sein de la galaxie Markarian 231, découverte en 1969.Pour cela, ils ont étudié le rayonnement issu de cette partie de l'Univers, au moyen de radiotélescopes, des dispositifs utilisés pour capter les ondes radioélectriques émises par les astres. Et dans le spectre observé, ils ont distingué des radiations présentant une longueur d'onde caractéristique du dioxygène.C'est donc la première fois que cet élément est repéré au-delà de la Voie Lactée. Mieux que cela : Markarian 231 contiendrait une quantité inédite d'oxygène moléculaire pour une région située en dehors de notre système solaire.Mais ne préparez pas vos valises tout de suite. En effet, Markarian 231 est distante de quelque 581 millions d'années-lumière de la Terre... Même en partant tôt, vous n'êtes donc pas près d'arriver à destination.Et quand bien même vous parviendriez à effectuer le voyage, l'atmosphère présente sur place ne vous permettrait pas de profiter du dioxygène. Car certains gaz nécessaires à la respiration, présents sur Terre, ne se retrouvent pas dans la galaxie en question.Néanmoins, les auteurs de l'étude affirment que leur découverte va permettre de mieux comprendre la façon dont l'oxygène se comporte dans diverses conditions rencontrées dans l'espace. Et peut-être de détecter l'élément dans d'autres régions de l'Univers, plus accessibles et plus accueillantes.