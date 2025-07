La collaboration entre Sophie Adenot et Anne-Sophie Pic donne une nouvelle place à la nourriture dans l’espace. Jusqu’ici, les repas des astronautes consistaient surtout en aliments lyophilisés, en conserve ou emballés sous vide. Ces plats répondent à des règles strictes. Ils doivent tenir au moins 24 mois, ne pas produire de miettes, et rester légers pour ne pas alourdir la cargaison.

Autant de contraintes qui compliquent la préparation des repas, qui doivent aussi se consommer facilement en apesanteur. Anne-Sophie Pic relève ce challenge. « Cuisiner pour l’espace est un défi exaltant », affirme-t-elle. Elle et son équipe ont retravaillé les textures pour que les plats restent compacts et ne présentent aucun risque sanitaire. Par exemple, les recettes sont « restructurées, mixées et fortement cuites » pour éliminer tout problème bactérien. Le conditionnement utilise la stérilisation en sachets souples, réalisée avec Servair, spécialiste de la restauration aérienne.

Les plats choisis correspondent aux goûts de Sophie Adenot. La cheffe voulait lui faire « goûter des choses qu’elle aime », en adaptant des recettes classiques. L’ESA précise qu’environ un repas sur dix à bord de l’ISS est un « repas bonus », préparé sur mesure pour renforcer le moral et le lien avec la Terre.

On sait l'effet que produit un bon repas partagé. Sophie Adenot explique qu’elle partagera ces plats avec ses collègues. Ce moment revêt une valeur culturelle.