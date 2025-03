Le moins que l'on puisse dire de l'équipage de la mission NS-31, c'est qu'il présente une grande diversité de parcours professionnels et d'engagements.

Aisha Bowe est une ancienne scientifique spécialiste des fusées de la NASA. Elle est P.-D.G. de STEMBoard et fondatrice de LINGO, deux entreprises axées sur l'éducation aux sciences et technologies. Son parcours, des études communautaires à l'espace, a pour objectif d'inspirer les jeunes.

Amanda Nguyen, chercheuse en bioastronautique, a travaillé au Harvard Center for Astrophysics, au MIT, à la NASA et à l'Institut international des sciences astronautiques. Son engagement pour les victimes de violences sexuelles lui a valu une nomination pour le prix Nobel de la paix. Sa participation à ce vol est un symbole de réconciliation entre les États-Unis et le Viêt Nam.

Gayle King, journaliste et co-animatrice de CBS Mornings, est reconnue pour ses interviews. Elle se dit honorée de faire partie de la première équipe de vol entièrement féminine de Blue Origin.

Katy Perry, artiste musicale, utilise sa notoriété pour défendre des causes philanthropiques. Elle est ambassadrice de bonne volonté de l'UNICEF et a fondé la Firework Foundation. Elle espère que son parcours encouragera les jeunes à poursuivre leurs rêves.

Kerianne Flynn a produit des films tels que This Changes Everything et Lilly. Elle espère que son vol spatial inspirera la prochaine génération.

Lauren Sánchez, journaliste, pilote et vice-présidente du Bezos Earth Fund, a fondé Black Ops Aviation. Son objectif est d'inspirer la prochaine génération d'explorateurs.