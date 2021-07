Blue Origin : c'est parti, premier vol de New Shepard avec des passagers !

C'est aussi un pari réussi pour Jeff Bezos, qui était le premier à annoncer qu'il ferait partie de ce vol, et qui avait invité son frère à se joindre à lui. L'homme le plus riche du monde était aussi accompagné par Wally Funk, ex-membre des « Mercury 13 », ce groupe de femmes qui ne fut pas sélectionné par la NASA dans les premières années de la conquête spatiale pour des critères de genre alors qu'elles passaient les tests haut la main, et Oliver Daemen, premier client payant de Blue Origin. Ce dernier a remplacé au pied levé le gagnant des enchères pour près de 28 millions de dollars qui devait occuper la place et qui a finalement eu un « problème d'agenda » (!?). Lorsque leur véhicule a atteint la frontière de l'espace (la capsule est montée à 107 kilomètres d'altitude environ), Oliver, qui a 18 ans, est devenu le plus jeune astronaute de l'humanité, et Wally, à 82 ans, la plus âgée.